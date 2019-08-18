Открытие счёта в банке, используя Дiю

Пробовал кто-то открывать счёт в банке, предъявляя только qr-код из приложения Дiя?
По идее, уже все банки обязаны начать принимать документы из приложения.
По факту, у меня пока получилось так зарегистрироваться только в а-банке. В остальных только хлопают ушами. В некоторых даже прописку из id-карты не могут считать. А в укрэксим вообще нужна бумажка с Инн, несмотря на то, что он написан на id-карте-паспорте
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14 червня 2021 року № 50
Зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття
рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків
банків – резидентів і нерезидентів
2) розділ після пункту 111 доповнити новим пунктом 112
такого змісту:
“112
. Особа, яка відкриває рахунок, має право предʼявити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е паспорт для виїзду за кордон/е-свідоцтво про народження/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка “Дія”.”