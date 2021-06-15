На сьогодні в оновленні в Україні потребують 90% енергоблоків ТЕС, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Дивися повний текст В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс - Галущенко.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:17
В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс - Галущенко.
Додано: Суб 19 чер, 2021 07:17
В общем энергетическая отрасль в Украине сегодня находится в кризисном режиме, убеждает министр. ВОПРОС, ЗА ЧТО ТОГДА вы ПОЛУЧАЕТЕ БЕШЕНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, ОТКАЖИТЕСЬ И ПЕРЕЙДИТЕ НА МИНИМАЛКИ
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:24
Re: В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс.
Начнем с того что большая часть ТЭС єто собственность ЧАСТНОГО инвестора...а
получает пан Галущенко гроши за то що пытается нас убедить в том что ПРИВАТНОМУ инвестору ТЭС надо ремонтировать за НАШИ БЮДЖЕТНЫЕ деньги. Пан Галущенко не хочет мне бойлер на кухне за счет бюджета поменять? Страна зазеркалье просто.. ТЭС и облэнерги в пост-совковый период отдается в приватные рученки.. экслплуатируеться и разграбляеться а потом хоп. и оновленні в Україні потребують 90% енергоблоків ТЕС... и что нам теперь их отремонтировать за свой счет? Нет можно национализировать, модернизировать за счет бюджета и без права очередной приватизации на 50+ лет... еще и денег содрать с этих "недоинвесторов" за нанесение энергосети и безопасности государства ущерба...но увы тогда сей пан не то что миллионную зарплату от хозяев олигархов получит а скорее всего пинок под зад...
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