В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс...

Додано: Суб 19 чер, 2021 19:24

велвел написав: ЗА ЧТО ТОГДА вы ПОЛУЧАЕТЕ БЕШЕНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЧТО ТОГДА вы ПОЛУЧАЕТЕ БЕШЕНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

Начнем с того что большая часть ТЭС єто собственность ЧАСТНОГО инвестора...аполучает пан Галущенко гроши за то що пытается нас убедить в том что ПРИВАТНОМУ инвестору ТЭС надо ремонтировать за НАШИ БЮДЖЕТНЫЕ деньги. Пан Галущенко не хочет мне бойлер на кухне за счет бюджета поменять? Страна зазеркалье просто.. ТЭС и облэнерги в пост-совковый период отдается в приватные рученки.. экслплуатируеться и разграбляеться а потом хоп. и оновленні в Україні потребують 90% енергоблоків ТЕС... и что нам теперь их отремонтировать за свой счет? Нет можно национализировать, модернизировать за счет бюджета и без права очередной приватизации на 50+ лет... еще и денег содрать с этих "недоинвесторов" за нанесение энергосети и безопасности государства ущерба...но увы тогда сей пан не то что миллионную зарплату от хозяев олигархов получит а скорее всего пинок под зад...