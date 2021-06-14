Кабмін вирішив підвищити вартість ввезення в Україну деяких категорій товарів.
Дивися повний текст Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30
Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок.
Додано: Суб 19 чер, 2021 16:34
Ключевая фраза "Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет."
Опять традиционно тупой способ наполнения бюджета,за то самый простой и проверенный всеми властями за годы независимости.Недалекие "профессионалы" применив эти нормы получат массу черных схем провоза товаров и потерю бюджетных отчислений.Сколько можно делать одни и те же ошибки или может это умышленный подрыв экономики?
Додано: Суб 19 чер, 2021 17:20
Закон подкинули крупные торговые сети,ну а наши депутаты протолкнули его за не большое вознаграждение,смотрим на лобистов данного законопроекта и знаем кого благодарить за повышение цен на многие виды товаров ну а на следующих выборах дать им понять как мы им "благодарны")))
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:28
Не знаєш як пояснити будь-яке проплачене рішення - кажи, що цього вимагає Угода про асоціацію із Євросоюзом.
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:46
sena_2008atp а разве только экономики, к примеру в Индии бушует дельта штамм, а они как бы в шутку разрешили въезд на Украину из Индии.
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:56
Re: Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
Або МВФ
Додано: Суб 19 чер, 2021 23:13
Re: Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
Додано: Суб 19 чер, 2021 23:16
Re: Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
Ыксперд похоже вообще не в курсе что упомянутые цифры 1000 и 500 евро не имеют никакого отношения к посылкам и там лимит цены вообще смешные 100 евро.
Какой сайт - такие и эксперты
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:10
Это они таким образом хотят вызвать у пересичного сочувствие к контрабандистам.
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