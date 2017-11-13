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Лише 5% власників хочуть
продати свою землю після...

Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:40

Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні відкриття ринку землі в Україні серед її власників немає великого ажіотажу у продажу паїв.

Дивися повний текст Лише 5% власників хочуть продати свою землю після запуску ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:17

Re: Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...

Это провал наших планов по захвату украинких чернозёмов, подумали китайцы.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:17

И поэтому дегенераты у власти повысят налог за землю, чтобы заставить продавать землю. Только глупец будет продавать землю чужака. Когда чужаки купившие землю начнут вводить свои правила тогда поймут люди но будет поздно.
krylow_serg
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:44

Re: Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...

  krylow_serg написав:И поэтому дегенераты у власти повысят налог за землю, чтобы заставить продавать землю.

Если у тебя земля не для выращивания бурьяна - налог на землю не проблема.
  krylow_serg написав:Только глупец будет продавать землю чужака.

А с каких пор арендатор стал чужаком?
Сдавать землю в аренду чужаку, как было много лет до этого - ваша религия позволяет?
vitaliy_berdinskikh
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