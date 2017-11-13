Напередодні відкриття ринку землі в Україні серед її власників немає великого ажіотажу у продажу паїв.
Дивися повний текст Лише 5% власників хочуть продати свою землю після запуску ринку.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:40
Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 5% власників хочуть продати свою землю після запуску ринку.
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:17
Re: Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
Это провал наших планов по захвату украинких чернозёмов, подумали китайцы.
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:17
И поэтому дегенераты у власти повысят налог за землю, чтобы заставить продавать землю. Только глупец будет продавать землю чужака. Когда чужаки купившие землю начнут вводить свои правила тогда поймут люди но будет поздно.
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:44
Re: Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
Если у тебя земля не для выращивания бурьяна - налог на землю не проблема.
А с каких пор арендатор стал чужаком?
Сдавать землю в аренду чужаку, как было много лет до этого - ваша религия позволяет?
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