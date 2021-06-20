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В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 чер, 2021 18:26
Zebra написав:
При покупке новостроя всегда платилось 20% НДС, и вот опять, хотят 40% чтоб платилось 2х20% ?
Говорят что ранее НДС не платился и теперь хотят чтоб платился. Что как бы логично учитывая что в цене всех материалов этот НДС и так есть.
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