"Нафтогаз України" планує в липні презентувати новий сезонний тарифний план постачання газу для населення.
Дивися повний текст «Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:41
«Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення.
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:10
Так можэте вводiть плани хоть каждый день,
Цэну реального рэверса придется заплатить эуриками.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|