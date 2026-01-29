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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 19:11
fox767676 написав:
Про десант з літа 2022 мова не йшлася .
Правильно, і я про те. ЧФ РФ розгромлено.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 19:13
Banderlog написав: vt313 написав:
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
які саме позиції України покращились ?
Де я, в цій цитаті, писав про Україну?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 19:16
fox767676 написав:
У рф багато сценаріїв, нажаль
Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас
Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ...
Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії
Все що Ви написали вже було в 2022 р.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 19:17
vt313 написав: Banderlog написав: vt313 написав:
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
які саме позиції України покращились ?
Де я, в цій цитаті, писав про Україну?
Ну ти ж кажеш що продовження війни веде до покращення позицій України. То по яким там позиціям крім нерухомості ахметова ми в +?
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