31,6% українців, які планують відпустку влітку 2021 року, мають намір провести її вдома або на дачі.
Дивися повний текст Де українці збираються провести відпустку — опитування.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:39
Де українці збираються провести відпустку — опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де українці збираються провести відпустку — опитування.
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:39
В Украине пляжный отдых тоска-печаль просто,какие то не адекватные цены, если стоимость жилья 20-50$ то это какой то сельский ремонт с какой то ширпотребной мебелью времен перестройки и такая же территория окруженная забегаловками от которых шум и гам,на пляже места нет всё в шезлонгах и зонтиках,если цены от 100$ и выше то можно выбрать практически любой курорт за пределами страны,у нас пляжный отдых чисто выходные или праздники сменить домашнюю обстановку,тратить весь отпуск на наших морских курортах это отсутствие загранпаспорта....
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