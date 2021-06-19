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В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37
Пропонуємо до обговорення:
У квітні зафіксовано зростання цін на житло в столиці
Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість
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R2
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37
надо брать
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cohan
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:37
буит тока дорожать!!!!11!
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kozlodoev
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:45
нужно еще парочку статей про рост, а то летом походу берут уже слабо
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spekulant
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:19
spekulant написав:
нужно еще парочку статей про рост, а то летом походу берут уже слабо
Распоясались не хотят скупать этажами и кварталами.
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Ratatui
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