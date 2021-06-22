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В Офісі президента зробили
прогноз щодо нового траншу МВФ

В Офісі президента зробили прогноз щодо нового траншу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:27

В Офісі президента зробили прогноз щодо нового траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна має високі шанси на отримання чергового траншу МВФ.

Дивися повний текст В Офісі президента зробили прогноз щодо нового траншу МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:27

Більше 50%? "або дадуть або ні"?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:16

От мвф четко прописана обязанность разогнать клоунский судейский кружок оаск там где сидит тормоз вовк и штампует решения на все случаи жизни. Так что клоунам деньги не видать хотя в мвф тоже сидят рагули которые как то финансировали овоща и рошена и ювт разводила их на раз))
l4567
 
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