RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Moody's передбачило падіння
фондового ринку США на 20%

Moody's передбачило падіння фондового ринку США на 20%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:41

Moody's передбачило падіння фондового ринку США на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Фондовий ринок США може втратити до 20% вартості. Причина в тому, що Федеральна резервна система (ФРС) ухвалила рішення скоротити підтримку економіки.

Дивися повний текст Moody's передбачило падіння фондового ринку США на 20%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94215
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:41

да когда он уже обвалится...
spekulant
 
Повідомлень: 88
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів...
R2 » Вів 22 чер, 2021 09:07
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 09:07
yegres
Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного...
R2 » Вів 15 чер, 2021 14:00
6 400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 11:00
asurovv960
ЄС розчарований «витівками» України на ринку...
R2 » Чет 10 чер, 2021 14:41
2 241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 17:51
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.