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На «круїз» до стратосфери
продають квитки - ціна питання...

На «круїз» до стратосфери продають квитки - ціна питання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:02

На «круїз» до стратосфери продають квитки - ціна питання...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Space Perspective, що базується у Флориді, почала приймати бронювання місць на перший комерційний політ у стратосферу свого корабля "Нептун" – капсули на гігантській повітряній кулі - призначеного для транспортування восьми пасажирів та пілота на висоту 30 тис. метрів.

Дивися повний текст На «круїз» до стратосфери продають квитки - ціна питання $125 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:02

Пассажиры КОСМИЧЕСКОГО корабля )))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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