Депозит — найбільш знайомий і звичний для українців спосіб інвестування коштів.
Дивися повний текст Небанківські вклади: як надійно розмістити депозит під 20% річних.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 18:41
Небанківські вклади: як надійно розмістити депозит під...
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Дивися повний текст Небанківські вклади: як надійно розмістити депозит під 20% річних.
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:41
Размещал в кредитном союзе, вывел через пол года без проблем. Буду заводить заново.
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