RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Велике будівництво»: компанія
Airbus може долучитися до...

«Велике будівництво»: компанія Airbus може долучитися до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:59

«Велике будівництво»: компанія Airbus може долучитися до...

Пропонуємо до обговорення:
До створення національного українського авіаперевізника може долучитися одна з найбільших авіабудівних компаній світу - "Airbus".

Дивися повний текст «Велике будівництво»: компанія Airbus може долучитися до створення національного авіаперевізника.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94243
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:59

Та речь про дороги или про национального авиаперевозчика? Два в одном? :)
artakserks3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих...
R2 » П'ят 25 чер, 2021 12:23
3 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 13:32
pontardawe88
В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»... 1, 2, 3
R2 » Пон 21 чер, 2021 19:57
24 1582
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 21:09
candle645
В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим...
R2 » Пон 21 чер, 2021 08:22
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 08:34
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.