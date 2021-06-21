До створення національного українського авіаперевізника може долучитися одна з найбільших авіабудівних компаній світу - "Airbus".
Дивися повний текст «Велике будівництво»: компанія Airbus може долучитися до створення національного авіаперевізника.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:59
«Велике будівництво»: компанія Airbus може долучитися до...
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Дивися повний текст «Велике будівництво»: компанія Airbus може долучитися до створення національного авіаперевізника.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:59
Та речь про дороги или про национального авиаперевозчика? Два в одном? :)
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