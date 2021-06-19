Через обмежену пропозицію і зростаючого попиту ціни на житло в усьому світі різко досягли рекордного рівня за 13 років.
Дивися повний текст Світовий ринок нерухомості: рекордні ціни за 13 років і великий попит на житло.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:15
Світовий ринок нерухомості: рекордні ціни за 13 років і...
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Дивися повний текст Світовий ринок нерухомості: рекордні ціни за 13 років і великий попит на житло.
Додано: Нед 27 чер, 2021 13:07
Цены выросли на всю продукцию, особенно на продукты питания и электронику. Так что это мировая инфляция, а не особенность рынка недвижимости.
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:41
Додано: Нед 27 чер, 2021 18:41
С взлетевшими в несколько раз ценами на стройматериалы и не удивительно. Кум строительно обрезной доски в Украине за пару месяцев взлетез с 3500 до 8500грн. Недавно первый раз увидел как строитель строят крышу из *стропил* толщиной доски всего 30мм вместо 50-60мм по стандартам.
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