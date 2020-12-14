Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь. и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села) а остальное это уже субъективно ну и ценник высокий для такого но другого такого места нет) в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы
smdtranz написав:pesikot там есть непреодолимые минусы — это то, что это квартира — по факту полдома. не снесешь толком и свое не построишь. и второе — жители, выкидывающие мусор прямо под ноги или в Днепр (классика любого села) а остальное это уже субъективно ну и ценник высокий для такого но другого такого места нет) в качестве дачи для любителей рыбалки и романтики, а в плане бизнеса под посуточную сдачу ну или открыть там ресторан с видом, думаю зашло бы