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Зеленський підписав закон про посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:13
Очень маленькие штрафы.
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