Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2021 році з 3% до 3,5%.
Дивися повний текст ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3% до 3,5%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:42
ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3% до 3,5%.
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:42
Реформ нема зовсім, вакциновано 1%населення. Тож скільки буде насправді? На 0 порівняно з провальним 2020 вийдемо? Чи таки буде прискорення погіршення?
|