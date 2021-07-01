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Microsoft офіційно презентувала
операційну систему...

Microsoft офіційно презентувала операційну систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:07

Microsoft офіційно презентувала операційну систему...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.

Дивися повний текст Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11 (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:07

Билли косолапый по миру идет
глюки собирает и в винду кладет
telesystem444
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:06

даже не думаю переходить.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:08

Вот это они резкие, я еще на xp сижу
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:45

  alex7gk написав:Вот это они резкие, я еще на xp сижу

Поди в аське ещё сидите на диалапе.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:38

  alex7gk написав:Вот это они резкие, я еще на xp сижу


слабак, я в пещере с каменными орудиями сижу. раньше лучше было!
trololo
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