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Українці тримають «під
подушкою» близько $50 млрд —...

Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:12

А сколько Гетманцев держит денег на фирмах в Омане для покупки земли в Украине??
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:59

Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

Я думаю, що гетманчік скоро - десь через рік - взнає, що то воно за гриб такий - отсосіновік :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:08

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:
  Тракторист написав:в среднем получается 1,5 тыс. баксов на человека - это не такие уж и большие деньги...

80% сбережений у 20% населения

даже в этом случае получается по 7,5 быс. баксов на человека - это не такие уж и большие деньги...

... и поэтому населению они ни к чему, а вот слугам зайдут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:28

Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

  cohan написав:а вот слугам зайдут

А слугам то как рас и нельзя амнистироваться.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:41

  change_pm написав:Я думаю, що гетманчік скоро - десь через рік - взнає, що то воно за гриб такий - отсосіновік :mrgreen:

В рота йому напхати... :mrgreen:
Козак-характерник
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  #<123
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