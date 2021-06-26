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Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:12
А сколько Гетманцев держит денег на фирмах в Омане для покупки земли в Украине??
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golllmax
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:59
Я думаю, що гетманчік скоро - десь через рік - взнає, що то воно за гриб такий - отсосіновік
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change_pm
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:08
Тракторист написав: vitaliian написав: Тракторист написав:
в среднем получается 1,5 тыс. баксов на человека - это не такие уж и большие деньги...
80% сбережений у 20% населения
даже в этом случае получается по 7,5 быс. баксов на человека - это не такие уж и большие деньги...
... и поэтому населению они ни к чему, а вот слугам зайдут
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cohan
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:28
cohan написав:
а вот слугам зайдут
А слугам то как рас и нельзя амнистироваться.
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vitaliy_berdinskikh
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