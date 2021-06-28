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Ілон Маск розбагатів за тиждень
майже на 10 млрд доларів...

Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:07

Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками минулого тижня статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска збільшилися на 9,9 млрд доларів.

Дивися повний текст Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів — Forbes.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:07

И переехал жить в халупу в 40кв.м...... ))
rapyd777
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