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Мінсоцполітики шукає рішення,
щоб індексувати пенсії...

Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58

Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики перебуває на етапі пошуку рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям.

Дивися повний текст Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям — Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58

"И сдается мне, что люди врут. Он нарочно ничего не ищет, а для чего..." - В. Высоцкий
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:52

Шесть лет назад, простаивая в длинной очереди в одном учреждении, стал случайным свидетелем разговора двух бывших вояк. Один - полковник, уволился в 2005 году, бывший зам начальника военного училища, пенсия 7500 грн, второй - сержант, уволился в 2015 году, пенсия 8000 грн. Как говорится, кто на что учился! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:05

Для тех, кто защищал их зады не могут найти решение. Зато у судей и прочих кровосисей все постоянно повышается автоматически.
egorlova987
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