Міністерство соціальної політики перебуває на етапі пошуку рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям.
Дивися повний текст Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям — Лазебна.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58
Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям — Лазебна.
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58
"И сдается мне, что люди врут. Он нарочно ничего не ищет, а для чего..." - В. Высоцкий
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:52
Шесть лет назад, простаивая в длинной очереди в одном учреждении, стал случайным свидетелем разговора двух бывших вояк. Один - полковник, уволился в 2005 году, бывший зам начальника военного училища, пенсия 7500 грн, второй - сержант, уволился в 2015 году, пенсия 8000 грн. Как говорится, кто на что учился!
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:05
Для тех, кто защищал их зады не могут найти решение. Зато у судей и прочих кровосисей все постоянно повышается автоматически.
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