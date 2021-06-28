У Міненерго анонсували новий тариф на електрику

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:03
И кто же ето такой малообеспеченный гражданин и как ето доказать, какие справки и векселя куда нести и где очереди занимать? А то что человек который использует до 100кВт само собой не подразумевает что он малообеспеченный? Или как в анекдоте, нужно каждый год носить справку в собез что ты действительно инвалид и у тебя нога за год не отросла
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:52
Сейчас опять будет байка про бедных и субсидии.
Я не хочу платить за соседа алкаша безработного! Я не хочу платить за всех бедных и нищих! Есть ли конституция по которой мы имеем равные права? Только вот отмечали праздник или прощание с ней!
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:18
Разве не наоборот? Обеспеченный может себе позволить, например, экономичные лампочки и холодильник экономного класса. Лично у меня, несмотря на то, что горячая вода только из электробойлера, типично 85-90 кВтч/месяц. На доходы не жалуюсь. Или мы про малообеспеченность на которую министры жалуются, когда 36000 грн в месяц - это едва себе на еду, а на ребёнка уже точно не хватит?
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:52
Живёте один в студии 25 квадратов, где из техники только бойлер, микроволновка да пара лампочек?
И еду наверное почти не готовите-все по кафешкам да пицериям? Тогда да, возможно. У меня, несмотря на то, что вся техника А+-А++ и освещение только ЛЕД, меньше 350 кВт чегой то не бывает . А в этом месяце жара и два кондиционера частенько включены, так боюсь и в 400 не впишусь! В "зелёной" Калифорнии у товарища в доме меньше 700-800 кВт никогда не бывает.
Наверное от бедности.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:43
На лампочки и бойлер не хватит. 85 кВтч - это холодильник и зарядка для телефона. Чувак дома видно при свечах книги читает.
Впрочем вполне реально, если большую часть времени в коммандировках и дома все отключено.
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