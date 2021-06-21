|
|
Що зміниться в Україні з 1 липня
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:20
Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2021 року на українців чекає низка змін.
Дивися повний текст Що зміниться в Україні з 1 липня
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94321
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:20
Фантомы это хорошо.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7707
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|9
|394
|
|
|11
|466
|
Чет 01 лип, 2021 19:03
Forum
|
|32
|3046
|