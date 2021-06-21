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Що зміниться в
Україні з 1 липня

Що зміниться в Україні з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:20

Що зміниться в Україні з 1 липня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2021 року на українців чекає низка змін.

Дивися повний текст Що зміниться в Україні з 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:20

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Ratatui
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