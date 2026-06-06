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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3350335133523353 Додано: Суб 06 чер, 2026 12:07 won написав: Water написав: won написав: Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини. Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.

Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі. Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі.

Європа нам, якщо що - вороги наразі Європа нам, якщо що - вороги наразі

Та то звісно вам з москальщини відніше. Та то звісно вам з москальщини відніше. Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:08 Water написав: won написав: Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.

Закругляйтесь. Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.Закругляйтесь.

Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція. Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція.

Московія в буй мені не впала, як і євросовок з тупими чиновниками і такими, як ви, фанатичними житлянами. Кращіх сусідів маю. Звісно, найкращі - це зовсім без сусідів, але це треба гарну місцину хапнути, а це нині важко.





Вам поставили питання; дайте відповідь, будь-ласка:

won написав: Нахріна мені будівельник-юрособа в приватний будинок, нахріна мені рахунки зберігати, шоб шо? Шоб було чим одзвітувать в державу?

Он люди-практики кажуть, що без цього всього маразму все нормально і так працює.



Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція. Нахріна мені будівельник-юрособа в приватний будинок, нахріна мені рахунки зберігати, шоб шо? Шоб було чим одзвітувать в державу?Он люди-практики кажуть, що без цього всього маразму все нормально і так працює.Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція. Московія в буй мені не впала, як і євросовок з тупими чиновниками і такими, як ви, фанатичними житлянами. Кращіх сусідів маю. Звісно, найкращі - це зовсім без сусідів, але це треба гарну місцину хапнути, а це нині важко.Вам поставили питання; дайте відповідь, будь-ласка: Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:09, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:09 won написав: Water написав: won написав: Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.

Закругляйтесь. Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.Закругляйтесь.

Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція. Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція.

Московія в буй мені не впала, як і євросовок Московія в буй мені не впала, як і євросовок

Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці? Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці? Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:11 Water написав: Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці? Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте. А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:17 won написав: Water написав: Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці? Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої? А вашої?

З чого почалась розмова? Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник. Потім ви підтягнулись з розповідями як вам гарно жить на москальщини без сусідів поруч, для будівництва будинку ви привезете купу молдаван-родичів, які будуть у вигляді волонтерів будувать і пісні співать.

Я відповів на ваше питання? Для чого ви відповідаєте питанням на питання? З чого почалась розмова? Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник. Потім ви підтягнулись з розповідями як вам гарно жить на москальщини без сусідів поруч, для будівництва будинку ви привезете купу молдаван-родичів, які будуть у вигляді волонтерів будувать і пісні співать.Я відповів на ваше питання? Для чого ви відповідаєте питанням на питання? Water Повідомлень: 4285 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:25

Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву? Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву? Frant

Повідомлень: 23388 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1850 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:28 Water написав: Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник.



Для чого ви відповідаєте питанням на питання? Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник.Для чого ви відповідаєте питанням на питання?

Він не кинув тінь на українців, бо він не порушник. А обмеження ви попридумували самі, шоб вам, чіновнікам, було за шо жить.



Це ж ви відповіли ось буквально зараз питанням! А відповідати треба в черговості заданих питань. Вам було запитано: ви - чіновник? Раз так печетесь за податки. Адекватні люди не бажають платити податки.



А, і для підсліпуватих повторюю: чхати на московію, і ніколи не висловлювалось, не є і не буде бажання там жити. Як і в євросовку. Є кращі юрисдикції.



Тим часом, підбірка неоптимальних юрисдикцій: США, Канада, Австралія, Німеччина.



В принципі норм: деякі країни ЛатАму, Португалія. Він не кинув тінь на українців, бо він не порушник. А обмеження ви попридумували самі, шоб вам, чіновнікам, було за шо жить.Це ж ви відповіли ось буквально зараз питанням! А відповідати треба в черговості заданих питань. Вам було запитано: ви - чіновник? Раз так печетесь за податки. Адекватні люди не бажають платити податки.А, і для підсліпуватих повторюю: чхати на московію, і ніколи не висловлювалось, не є і не буде бажання там жити. Як і в євросовку. Є кращі юрисдикції.Тим часом, підбірка неоптимальних юрисдикцій: США, Канада, Австралія, Німеччина.В принципі норм: деякі країни ЛатАму, Португалія. Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:30, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:28 won написав: Water написав: Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці? Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте. А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте.

Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно? Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19265 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2616 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3350335133523353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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