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Google готується радикально змінити модель онлайн-пошуку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:42
Пропонуємо до обговорення:
У 2019 Google представила технологію BERT, здатну «розуміти» складно сформульовані запити. Два роки по тому компанія анонсувала нове оновлення пошукової системи, що дозволяє їй стати «в тисячу разів могутніше».
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:42
Найти нужную информацию в Гугле становится сложнее.
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