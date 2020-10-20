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Директора підприємства
підозрюють у незаконному...

Директора підприємства підозрюють у незаконному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:38

Директора підприємства підозрюють у незаконному...

Пропонуємо до обговорення:
На Харківщині директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у незаконному видобутку глини і суглинків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.

Дивися повний текст Директора підприємства підозрюють у незаконному видобутку глини на 102 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:39

Ключевое слово "грозит" такое знакомое и привычное.
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