Кошерные карты для аренды самокатов

Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:19

Поскольку встречались вопросы по картам для аренды самокатов в ветках банков, решил собрать список кошерных карт для оплаты аренды самокатов. Возможно кому будет что добавить или подправить.



Начну из перечня действующих служб и тарифов:

Болт: 9 грн + 1,90 (будни)/2,50 мин (ПТ-ВС). +Скидка -15% по любой карте виза. Пополнение кошелька не требуется. В начале поездки блокируется 75 грн. Если проехал меньше, через несколько дней откорректируют вниз (моня корректирует мгновенно). Если больше, то 75 грн возвращают сразу в конце поездки и списывают больше.

Байкнау: 9+1,90/2,50 (СБ-ВС). Можно получить 50% бонусов при пополнении кошелька на 1000 грн, но оплатить бонусами можно только 20% чека. На кошельке должно быть не менее 100 грн для самокатов, для лисапедов - меньше.

Зелектра: 11+2,20 всегда. 50 грн бонуса при пополнении кошелька на 350 грн.

Вжух: 9+1,90/2,50 (ПТ-ВС), кошелек не требуется, блокируют вроде в начале поездки 50 грн. Дарят 10 мин на первую поездку. Возвращают разницу по р2р что ли?

Киви: 8+1,90/2,50, нужен кошелек от 200 грн.

Бёрд(Скрилл) : 10+4/мин (тариф шлак), не пользовался ни разу.