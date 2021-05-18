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Кошерные карты для
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Кошерные карты для аренды самокатов
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:19

Кошерные карты для аренды самокатов

Поскольку встречались вопросы по картам для аренды самокатов в ветках банков, решил собрать список кошерных карт для оплаты аренды самокатов. Возможно кому будет что добавить или подправить.

Начну из перечня действующих служб и тарифов:
Болт: 9 грн + 1,90 (будни)/2,50 мин (ПТ-ВС). +Скидка -15% по любой карте виза. Пополнение кошелька не требуется. В начале поездки блокируется 75 грн. Если проехал меньше, через несколько дней откорректируют вниз (моня корректирует мгновенно). Если больше, то 75 грн возвращают сразу в конце поездки и списывают больше.
Байкнау: 9+1,90/2,50 (СБ-ВС). Можно получить 50% бонусов при пополнении кошелька на 1000 грн, но оплатить бонусами можно только 20% чека. На кошельке должно быть не менее 100 грн для самокатов, для лисапедов - меньше.
Зелектра: 11+2,20 всегда. 50 грн бонуса при пополнении кошелька на 350 грн.
Вжух: 9+1,90/2,50 (ПТ-ВС), кошелек не требуется, блокируют вроде в начале поездки 50 грн. Дарят 10 мин на первую поездку. Возвращают разницу по р2р что ли?
Киви: 8+1,90/2,50, нужен кошелек от 200 грн.
Бёрд(Скрилл): 10+4/мин (тариф шлак), не пользовался ни разу.
Ромасик
 
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