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Кошерные карты для аренды самокатов
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:19
Поскольку встречались вопросы по кредитным картам для аренды самокатов в ветках банков, решил собрать список кошерных карт для оплаты аренды самокатов. Возможно кому будет что добавить или подправить.
Начну из перечня действующих служб и тарифов:
Болт: 9 грн + 1,90 (будни)/2,50 мин (ПТ-ВС). +Скидка -15% по любой карте виза. Пополнение кошелька не требуется. В начале поездки блокируется 75 грн. Если проехал меньше, через несколько дней откорректируют вниз (моня корректирует мгновенно). Если больше, то 75 грн возвращают сразу в конце поездки и списывают больше.
Байкнау: 9+1,90/2,50 (СБ-ВС). Можно получить 50% бонусов при пополнении кошелька на 1000 грн, но оплатить бонусами можно только 20% чека. На кошельке должно быть не менее 100 грн для самокатов, для лисапедов - меньше.
Зелектра: 11+2,20 всегда. 50 грн бонуса при пополнении кошелька на 350 грн.
Вжух: 9+1,90/2,50 (ПТ-ВС), кошелек не требуется, блокируют вроде в начале поездки 50 грн. Дарят 10 мин на первую поездку. Возвращают разницу по р2р что ли?
Киви: 8+1,90/2,50, нужен кошелек от 200 грн.
Бёрд(Скрилл): 10+4/мин (тариф шлак), не пользовался ни разу.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 02 лип, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:53
У Болта, Зелектры и Байкнау есть покрытие на левом берегу Киева. Остальные - только центр. Естественно, самое большое количество самокатов и покрытие у болта. У меня ни разу болт не прервал поездку за выезд из сервисной зоны. Катался в лесу возле парковой дороги, что-то там пищал, но ездить не мешал.
У Байкнау несколько раз поездка прерывалась на казалось бы центральных улицах в зоне покрытия из-за глюков GPS, чтоли. Поддержка у них нулячая, ничего объяснить не может.
С другими сервисами по покрытию у меня проблем не было.
По качеству самокатов: болт с виду самый примитивный, но самый маневренный по городу, между пешеходами, легко запрыгивает на небольшой бордюр (вздергиванием руля). Низкая посадка позволяет использовать его как обычный самокат (одной ногой). Легкий, легко поднимать на бордюры. Быстро набирает свои 20 км/ч и держит их под горку (при полной батарее)
Следующая по маневренности Зелектра, но тяжелее. Много болтает не по теме. Под горку больше 15 км/ч редко. Горкой в Киеве можно назвать улицу Прорезную в Киеве, к примеру. Как-то всегда дорого и медленно.
Все остальные довольно большие и медленные. Медленно набирают скорость, невозможно нормально запрыгнуть на бордюр, тяжело поднимать руками на бордюр. Хотя все они имеют рессоры, которых нет у болта, так что на нормальной скорости (30+) могли бы быть лучше. Но увы.
Все, кроме болта, показывают скорость езды. И также все кроме него фиксируют в приложении трекинг поездки. Болт в приложении не хранит никакой истории поездок, только чеки на электронку присылает.
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Ромасик
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:58
купите xiaomi pro или kugoo G30 MAX или Ninebot MAX G30 и не мучайтесь с прокатными. Запас хода перечисленных моделей 40 км - 50км
3 года и самокат себя окупит.
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vitaliian
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:27
Подошли к кошерности поездок с точки зрения МСС кодов.
Все службы самокатов работают через украинского экваера FONDY.
У болта в мае-июне стабильно был МСС 7999. Форвард считает это категорией спорт, но обычно это развлечения.
1 июля Моня на полном серьезе выдал мне МСС 4121 (такси), на который нет кешбека в этом месяце. Хотя на 7999 (развлечения), есть. Пока второй раз не проверял.
Карты с кешбеком за онлайн-покупки типа О-карты или укрсиба не подходят, поскольку они МС, а по картам виза действует скидка -15%. По этому нужны либо карты виза с кешбеком на все (альфа-эпицентр, альфа-тревел, тодо, конкорд?), либо с целевым кешбеком (кредитки виза есть у мони, коко, пумбы). Коко в июНе хорошо выстрелила.
Вжух при добавлении новой карты Аллы показал МСС 7991 и тут же для Мони и спорта 7375. Не понял такого выпада. МСС 7375 нигде и никогда не попадает ни в какую категорию. В то время, как 7991 попадает в категорию развлечения в двух последних.
На следующий день оплата поездки вжух картой Аллы опять показала 7991.
МСС подгоняют под разные банки? Такое возможно?
Зелектру и Байкнау пополнял Авалем, который мне в тот момент дал 10% на все, по этому МСС с него вытянуть тяжело, судя по значкам категории что-то близко к МСС 7375.
Киви укрсибом - категория "другие развлечения".
Для всех, кроме болта, в июле вижу кошерными стандартные карты онлайн оплаты типа о.кард, укрсиб.
Для болта вероятно будет альфа-эпицентр. Надо тодо поинтересоваться.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 02 лип, 2021 17:39, всього редагувалось 3 разів.
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Ромасик
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:31
vitaliian написав:купите xiaomi pro
или kugoo G30 MAX
или Ninebot MAX G30
и не мучайтесь с прокатными. Запас хода перечисленных моделей 40 км - 50км
3 года и самокат себя окупит.
думал надо покупкой, но:
1) так как я прыгаю по бордюрам - свой жалко. Плюс при арендном вообще голова не болит о сервисе.
2) часть пути еду в ОТ - таскать за собой?
3) ну и даже таскать в квартиру/офис/магазин/банк - не комильфо.
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Ромасик
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:42
Ромасик написав:
2) часть пути еду в ОТ - таскать за собой?
3) ну и даже таскать в квартиру/офис/магазин/банк - не комильфо.
от в час пик нет, в остальное время можно, в магазины вообще без проблем, в банки не ходил но думаю тоже, офис должен приветствовать такую инициативу, в квартире надо немного места. Из минусов деградация батареи на 3й год эксплуатации и сезонность гаджета. Остальное - надумано.
Ромасик написав:
так как я прыгаю по бордюрам - свой жалко..
для прыжков с парашютами или без есть свои модели с маятниковыми амортизаторами и мотовилками.
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vitaliian
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