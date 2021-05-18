Кошерные карты для аренды самокатов

Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:53

У Болта, Зелектры и Байкнау есть покрытие на левом берегу Киева. Остальные - только центр. Естественно, самое большое количество самокатов и покрытие у болта. У меня ни разу болт не прервал поездку за выезд из сервисной зоны. Катался в лесу возле парковой дороги, что-то там пищал, но ездить не мешал.



У Байкнау несколько раз поездка прерывалась на казалось бы центральных улицах в зоне покрытия из-за глюков GPS, чтоли. Поддержка у них нулячая, ничего объяснить не может.



С другими сервисами по покрытию у меня проблем не было.



По качеству самокатов: болт с виду самый примитивный, но самый маневренный по городу, между пешеходами, легко запрыгивает на небольшой бордюр (вздергиванием руля). Низкая посадка позволяет использовать его как обычный самокат (одной ногой). Легкий, легко поднимать на бордюры. Быстро набирает свои 20 км/ч и держит их под горку (при полной батарее)



Следующая по маневренности Зелектра, но тяжелее. Много болтает не по теме. Под горку больше 15 км/ч редко. Горкой в Киеве можно назвать улицу Прорезную в Киеве, к примеру. Как-то всегда дорого и медленно.



Все остальные довольно большие и медленные. Медленно набирают скорость, невозможно нормально запрыгнуть на бордюр, тяжело поднимать руками на бордюр. Хотя все они имеют рессоры, которых нет у болта, так что на нормальной скорости (30+) могли бы быть лучше. Но увы.



Все, кроме болта, показывают скорость езды. И также все кроме него фиксируют в приложении трекинг поездки. Болт в приложении не хранит никакой истории поездок, только чеки на электронку присылает.