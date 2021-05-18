Eazzy 10 гривен + 1-3 грн.
120 гривен - 8%, 270 - 11%, 400 - 15%
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:46
Re: Кошерные карты для аренды самокатов
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:44
Eazzy (Харьков) 10 гривен + 1-3 грн. Тариф зависит от выбранного режима езды (скорости) 15/20/25.
еще нашел другого изю, 10+2/мин, г.Умань, центр 5 самокатов (смешно):
И еще есть Jet (Киев). Никак к нему не доберусь. Установил приложуху - тупо висит голубой экран.
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54
свежие МСС:
Болт:
до 30 июня: 7999 (алла, форвард, виза)
1 июля: 4121 (моня, виза) считаю, глюк
2,3 июля: 7999 (алла, виза)
Вжух:
1-2 июля:
7991 (Алла, МС)
7375 (моня, спорт, МС)
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:21
Re: Кошерные карты для аренды самокатов
А у какого из банков - Моно, Форвард, Конкорд, Изя, ПУМБ - выписка позволяет посмотреть код МСС? Хочу проверить что там харьковский Иззи поставил.
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