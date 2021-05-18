Кошерные карты для аренды самокатов
+ Додати тему
Відповісти на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:46
Ромасик написав:
Начну из перечня действующих служб и тарифов:
Eazzy 10 гривен + 1-3 грн.
120 гривен - 8%, 270 - 11%, 400 - 15%
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 4660
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 622 раз.
Попередження: 1
Профіль
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:44
vitaliy_berdinskikh написав: Ромасик написав:
Начну из перечня действующих служб и тарифов:
Eazzy 10 гривен + 1-3 грн.
120 гривен - 8%, 270 - 11%, 400 - 15%
Eazzy (Харьков) 10 гривен + 1-3 грн. Тариф зависит от выбранного режима езды (скорости) 15/20/25.
еще нашел другого изю, 10+2/мин, г.Умань, центр 5 самокатов (смешно):
https://go-easy.com.ua/
И еще есть Jet (Киев). Никак к нему не доберусь. Установил приложуху - тупо висит голубой экран.
Ромасик
Повідомлень: 2182
З нами з: 30.03.15
Подякував: 439 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54
Болт:
до 30 июня: 7999 (алла, форвард, виза) 1 июля: 4121 (моня, виза) считаю, глюк 2,3 июля: 7999 (алла, виза) Вжух: 1-2 июля: 7991 (Алла, МС) 7375 (моня, спорт, МС)
Ромасик
Повідомлень: 2182
З нами з: 30.03.15
Подякував: 439 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:21
А у какого из банков - Моно, Форвард, Конкорд, Изя, ПУМБ - выписка позволяет посмотреть код МСС? Хочу проверить что там харьковский Иззи поставил.
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 4660
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 622 раз.
Попередження: 1
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:42
vitaliy_berdinskikh написав:
А у какого из банков - Моно, Форвард, Конкорд, Изя, ПУМБ - выписка позволяет посмотреть код МСС? Хочу проверить что там харьковский Иззи поставил.
МСС показывает моня, алла, спорт, о-кард.
Форвард и ПУМБ сразу после оплаты покажет попали ли в кошерную категорию.
Ромасик
Повідомлень: 2182
З нами з: 30.03.15
Подякував: 439 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:43
Ромасик написав:
Болт:
до 30 июня: 7999 (алла, форвард, виза)
1 июля: 4121 (моня, виза) считаю, глюк
2,3 июля: 7999 (алла, виза)
4 июля, моня (виза) по прежнему показывает 4121. Что за скунс?
Ромасик
Повідомлень: 2182
З нами з: 30.03.15
Подякував: 439 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
178
31310
1
1525
5
8014