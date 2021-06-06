RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща хоче допомогти Україні
знайти альтернативу...

Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:30

Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу...

Пропонуємо до обговорення:
"Північний потік-2" несе безперечну загрозу безпеці Східної Європи, вважають у Польщі. Через це Україна повинна якнайшвидше шукати альтернативу газу з Росії. Постачання і транзит газу з Росії – це залежність України.

Дивися повний текст Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу російському газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94340
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:30

Да, да, да. Каждый только за свою шкуру беспокоится. Германия это показала.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3693
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:35

Осталось дело за малым, договориться ( а поляки переговорщики сильные) о транзите через территорию России азербайджанского и туркменского газа.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 02.06.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:38

  p_a_l написав:Да, да, да. Каждый только за свою шкуру беспокоится. Германия это показала.

Зато Украина показала что она не беспокоилась о своей шкуре, вернее шкуре проживающих здесь людей.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10873
З нами з: 03.11.08
Подякував: 837 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:54

Лучшая альтернатива газ- теплосбережение. Почему за 30 лет в Украине так и не сняли налоги и ПДВ с енергосберегающих технологий и материалов? Сегодня чтобы утеплить дом нужно его продать. Обычный пенопласт стоит как листы золота
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 07.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
R2 » Суб 03 лип, 2021 15:07
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 17:01
sena_2008atp
Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями 1, 2, 3
R2 » Нед 06 чер, 2021 14:18
28 5210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 18:56
Dear_Sir
Apple офіційно відкрила офіс в Україні 1, 2
R2 » Сер 30 чер, 2021 17:45
14 870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 22:59
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95845)
03.07.2021 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.