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Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:30
Пропонуємо до обговорення:
"Північний потік-2" несе безперечну загрозу безпеці Східної Європи, вважають у Польщі. Через це Україна повинна якнайшвидше шукати альтернативу газу з Росії. Постачання і транзит газу з Росії – це залежність України.
Дивися повний текст Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу російському газу
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:30
Да, да, да. Каждый только за свою шкуру беспокоится. Германия это показала.
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p_a_l
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:35
Осталось дело за малым, договориться ( а поляки переговорщики сильные) о транзите через территорию России азербайджанского и туркменского газа.
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rapyd777
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:38
p_a_l написав:
Да, да, да. Каждый только за свою шкуру беспокоится. Германия это показала.
Зато Украина показала что она не беспокоилась о своей шкуре, вернее шкуре проживающих здесь людей.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:54
Лучшая альтернатива газ- теплосбережение. Почему за 30 лет в Украине так и не сняли налоги и ПДВ с енергосберегающих технологий и материалов? Сегодня чтобы утеплить дом нужно его продать. Обычный пенопласт стоит как листы золота
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fiona98
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