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Ціни на житло в Україні
підскочать в 2 рази –...

Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:07

Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...

Пропонуємо до обговорення:
Запропоновані урядовим законопроектом №5600 податкові норми для ринку житла можуть призвести до його двократного подорожчання, а також загального застою в галузі – падіння обсягів продажів і будівництва, скорочення ринку інвестування вдвічі, і навіть банкрутства будкомпаній.

Дивися повний текст Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази – Конфедерація будівельників.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:07

Живём в стране где "денег нет но вы держитесь" и "будет только дорожать".
Строители которые и так уже заложили в стоимость НДС и при прозрачных схемах продажи от этого закона вообще никаким боком не коснуться, пугают увеличением цены в 2 раза.
Хотя закон касается спекулянтов на рынке недвиги!

Поскольку у нас население бедное, то останутся барыги с квартирами и налогами, а население будет мазать лыжи от такого дурдома.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:49

а разве у застройщиков нет кредита по НДС? они все у ФЛП покупают - бетон, окна, кирпич?? но в целом конечно закон аховый. только все почему-то молчат...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:36

норм закон.
сейчас дурдом с инвесторами недвиги.
так хоть какое-то урегулирование будет
bob2019
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:41

Хороший заголовок цены на жилье в Украине догонят и перегонят Польшу))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:14

Re: Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...

Во-первых, строители обычно работают по схеме кооператива. Таких вообще не касается.
Во-вторых, даже если кто-то строит за свои и у него нет НДС кредита, переход от наценки в 20% к "в два раза" выглдит, как в анекдоте: "на эти 2% и живём"?
Ну а то, что перекупы (как их дипломатично обозвали: "инвесторы с целью перепродажи") перестанут сметать всё приличные позиции в новострое ещё до того, как они поступят в широкую продажу - это для конечных покупателей только прекрасно. Меньше перекупов - ниже цены.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:19

  moveton написав:Во-первых, строители обычно работают по схеме кооператива. Таких вообще не касается.
Во-вторых, даже если кто-то строит за свои и у него нет НДС кредита, переход от наценки в 20% к "в два раза" выглдит, как в анекдоте: "на эти 2% и живём"?
Ну а то, что перекупы (как их дипломатично обозвали: "инвесторы с целью перепродажи") перестанут сметать всё приличные позиции в новострое ещё до того, как они поступят в широкую продажу - это для конечных покупателей только прекрасно. Меньше перекупов - ниже цены.

"Перекупщики" никуда не денутся. Покупателей станет меньше ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:35

  mvi написав:"Перекупщики" никуда не денутся. Покупателей станет меньше ...

Тоже неплохо. Меньше покупателей - опять же ниже цены. А если от отсутствия конечных покупателей перекупам придётся, чтобы никуда не деться, перепродавать друг другу, то мне не жалко.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:10

Ну так в нас всі "реформи" зводяться до збільшення податків!!! Скільки можна шкуру дерти!! Пробиваєте межу терпимості?
777444
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:41

Обіцянки Зе-леного перед виборами, зменьшити налоговий тиск, от і "зменьшують". "Хуже не будет"...
vicontrain
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