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Робота з комп'ютером дає право
на додаткову відпустку —...

Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 01:37

Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку —...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники, які працюють на комп’ютерах та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до чотирьох днів.

Дивися повний текст Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку — Держпраці.
R2
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А нам молоком за вредность проставляются...
finuser336
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