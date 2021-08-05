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Робота в Польщі. 5 найбільш
затребуваних спеціалістів

Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:31

Gastarbaiter Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.
Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои. :D

А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.
Как то так.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:13

  Ratatui написав:Gastarbaiter Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.
Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои. :D

А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.
Как то так.

Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды. Все по офисам сидят, причем не только в Польше. ОАЭ, Западная Европа, США, Канада. Каждый уже если не финдир, то, минимум, фин. контролер или менеджер. Но я ведь не утверждаю, что все едут исключительно финдирами работать.
Давайте реально взглянем на ситуацию: каждый из моих знакомых имел несколько лет релевантного опыта в Украине + отличное знание английского. Из этих ваших, что вернулись, как много обладало образованием, опытом и знанием языков? Кем они работали в Украине до поездки? Кто из них, обладая необходимой квалификацией и знанием языка пытался найти работу по специальности? Часто люди себя недооценивают и даже не пытаются искать что-то кроме "12 часов в день на складе за минималку".
В моем офисе в Польше работает, наверное, несколько сотен человек из Украины. И пусть значительная часть выполняет примитивные операции по обработке первички, все равно это намного лучше, чем клубнику собирать по 12 часов. И таких корпоративных центров (хоть и не настолько крупных) по всей Польше десятки! Народ, разумеется, иногда перебегает в более рыбные места, но такого, чтобы "все надоело, поеду обратно в Украину" не встречал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:34

Re: Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

  Gastarbaiter написав:Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды.

Знакомые уехали работать в Польше на склад, года 4-ре назад, не хотят возвращаться, создали семьи, родили детей, один даже купил жилье в ипотеку. Я вот глянул по моему городу вакансии грузчиков - 8000-9000 грн. на руки - с такими украинскими зарплатами они никогда сюда не вернутся.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:02

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Gastarbaiter Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.
Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои. :D

А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.
Как то так.

Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды. Все по офисам сидят, причем не только в Польше. ОАЭ, Западная Европа, США, Канада. Каждый уже если не финдир, то, минимум, фин. контролер или менеджер. Но я ведь не утверждаю, что все едут исключительно финдирами работать.
Давайте реально взглянем на ситуацию: каждый из моих знакомых имел несколько лет релевантного опыта в Украине + отличное знание английского. Из этих ваших, что вернулись, как много обладало образованием, опытом и знанием языков? Кем они работали в Украине до поездки? Кто из них, обладая необходимой квалификацией и знанием языка пытался найти работу по специальности? Часто люди себя недооценивают и даже не пытаются искать что-то кроме "12 часов в день на складе за минималку".
В моем офисе в Польше работает, наверное, несколько сотен человек из Украины. И пусть значительная часть выполняет примитивные операции по обработке первички, все равно это намного лучше, чем клубнику собирать по 12 часов. И таких корпоративных центров (хоть и не настолько крупных) по всей Польше десятки! Народ, разумеется, иногда перебегает в более рыбные места, но такого, чтобы "все надоело, поеду обратно в Украину" не встречал.


С образованием всё в порядке у людей. С языками да проблема. Но ещё раз говорю с языком и знаниями и в Украине прекрасно живётся. Далеку не буду ходить мой сын променял Канаду на Украину ( образование Канадское), но в Киеве получает больше чем получал в Торонто, а цены как вы понимаете здесь совсем не Канадские, хотя жратва однозначно дорогая.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:04

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды.

Знакомые уехали работать в Польше на склад, года 4-ре назад, не хотят возвращаться, создали семьи, родили детей, один даже купил жилье в ипотеку. Я вот глянул по моему городу вакансии грузчиков - 8000-9000 грн. на руки - с такими украинскими зарплатами они никогда сюда не вернутся.


У меня грузчики 15-20 получают. Бывает и больше. За 8 это какие-то трутни должны быть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:42

  Ratatui написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды.

Знакомые уехали работать в Польше на склад, года 4-ре назад, не хотят возвращаться, создали семьи, родили детей, один даже купил жилье в ипотеку. Я вот глянул по моему городу вакансии грузчиков - 8000-9000 грн. на руки - с такими украинскими зарплатами они никогда сюда не вернутся.


У меня грузчики 15-20 получают. Бывает и больше. За 8 это какие-то трутни должны быть.

Интересно, до Вас с первого раза не доходит? Я же четко написал 8000-9000 тыс. грн месяц, такой сейчас рынок труда. И да, это 5-дневка по 12 часов в день. А свои личные домыслы можете спрятать куда подальше.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:35

  Ratatui написав:С образованием всё в порядке у людей. С языками да проблема. Но ещё раз говорю с языком и знаниями и в Украине прекрасно живётся. Далеку не буду ходить мой сын променял Канаду на Украину ( образование Канадское), но в Киеве получает больше чем получал в Торонто, а цены как вы понимаете здесь совсем не Канадские, хотя жратва однозначно дорогая.

Вы же понимаете, что пример вашего сына - это исключение? Сравните средние зарплаты по профессиям в Украине и Польше/Канаде. Понятно, что нижний квартиль в Польше может оказаться ниже верхнего в Украине. Но в среднем сравнение явно не в пользу нэньки.
Gastarbaiter
 
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