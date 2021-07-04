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Держстат назвав кількість
українців за межею бідності

Держстат назвав кількість українців за межею бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:19

Держстат назвав кількість українців за межею бідності

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених в 3,5 рази.

Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:19

Странно, 23% живут за чертой бедности и 70% сидит на субсидии. Кто врет: госстат или минсоцполитики?
Это вопрос для прокуратуры
welmexplus
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:28

  welmexplus написав:Странно, 23% живут за чертой бедности и 70% сидит на субсидии. Кто врет: госстат или минсоцполитики?
Это вопрос для прокуратуры

В Україні субсидію отримують понад 3 млн домогосподарств.
Домогосподарств в Україні 14,7 млн
В методичках не пишуть як порахувати відсоток? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:19

  Ukrainian написав: В методичках не пишуть як порахувати відсоток? :lol:

Зато порохоботы очень хорошо умеют считать без всякий методичек. Там где надо поднять на 75%, поднимают на все 100%
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:42

"Минимальная зарплата возрастет в 2021 году на 30%." - зарплаты врядли вырастут, а вот налоги, цены и инфляция, точно вырастут.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:51

Всё,что написано в статье-полный бред.Сами авторы не знают,что значит жить на 2000 гривен в месяц.Я бы сделал такую градацию-7000 гривен в месяц- бедность,всё что ниже-нищета.И сколько у нас людей живет на сумму,меньше 7000? 1 процент?В стране геноцид.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:57

А теперь посмотрим "с краешка на факт в цифрах": https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-77- ... 74120.html
Kudrjavuy
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