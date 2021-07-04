У 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених в 3,5 рази.
Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:19
Держстат назвав кількість українців за межею бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:19
Странно, 23% живут за чертой бедности и 70% сидит на субсидии. Кто врет: госстат или минсоцполитики?
Это вопрос для прокуратуры
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:28
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:19
Додано: Пон 05 лип, 2021 08:42
"Минимальная зарплата возрастет в 2021 году на 30%." - зарплаты врядли вырастут, а вот налоги, цены и инфляция, точно вырастут.
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:51
Всё,что написано в статье-полный бред.Сами авторы не знают,что значит жить на 2000 гривен в месяц.Я бы сделал такую градацию-7000 гривен в месяц- бедность,всё что ниже-нищета.И сколько у нас людей живет на сумму,меньше 7000? 1 процент?В стране геноцид.
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:57
А теперь посмотрим "с краешка на факт в цифрах":
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