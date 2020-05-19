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Finance.ua: Как вернуть
потерянные деньги на банковскую...

Finance.ua: Как вернуть потерянные деньги на банковскую...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:32

Finance.ua: Как вернуть потерянные деньги на банковскую...

Пропонуємо до обговорення:
Что такое чарджбэк и как им воспользоваться
Украинцы, осуществляя платежи в интернете за приобретенные товары или заказанные услуги могут стать жертвой мошенников или недобросовестных продавцов, но далеко не все знают, что потерянные деньги можно вернуть с помощью чарджбэка.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:32

Хватит писать херню! Отсутствие возможности получить чарджбек и является основной причиной недоверия картам. Во время локдауна ни одному из пассажиров не вернули деньги! Услуга не была оказана. Даже за билет, который покупался дороже за возможность возврата - было отказано в возврате средств и Приват отказался делать чарджбек. И плевали все на репутацию, как международная авиакомпания, так и самый крупный банк в стране.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:37

Чарджбек вроде платная услуга во многих банках и стоит недешево. Как бы не оказалось что за чарджбек прийдется заплатить больше чем стоимость неудачной покупки.

Мастеркард ничем помочь не сможет, там отправляют в банк. А в банке рады взять оплату за расследование. Так что для мелких покупок возврат не покроет даже расходы на возврат.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:19

  Цитрин написав:Чарджбек вроде платная услуга во многих банках и стоит недешево. Как бы не оказалось что за чарджбек прийдется заплатить больше чем стоимость неудачной покупки.

Мастеркард ничем помочь не сможет, там отправляют в банк. А в банке рады взять оплату за расследование. Так что для мелких покупок возврат не покроет даже расходы на возврат.

Плата есть за необоснованный чарджбек (информация не подтвердилась, или продавец предоставил доказательства оказания услуг или поставки товаров, или сделан возврат)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:23

А какой срок для системы ПРОСТИР? :)

В каких случаях банк откажет в чарджбэке
если с момента сделки прошло более полутора лет (540 дней) для Visa или MasterCard, или 360 дней для платежной системы «МИР»;
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