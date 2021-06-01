Минулого тижня обсяг реалізованих зі збитком біткойнів короткостроковими інвесторами досяг $3,83 млрд.
Дивися повний текст Короткострокові інвестори продали біткойни зі збитком $3,83 млрд.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 22:07
Короткострокові інвестори продали біткойни зі збитком...
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Дивися повний текст Короткострокові інвестори продали біткойни зі збитком $3,83 млрд.
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:08
Мы будем помнить этих хомячков!) Закупиться на пике и продать на дне кто-то должен же!)))
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