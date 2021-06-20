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У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:51
p_a_l написав:
А почему не из солнечной и ветровой, а именно атомной?
А потому что водород полученный по офшорно-баблопильному "зеленому тарифу" будет настолько дорогой что его купят только на выставку в музей тупости и глупости...
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Джон
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