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У «справі ВіЕйБі Банку»
завершили розслідування — НАБУ

У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:43

У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ

Пропонуємо до обговорення:
НАБУ та САП 2 липня завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабкредиту, наданого Національним банком "ВіЕйБі Банку".

Дивися повний текст У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:43

Не прошло и десяти лет ! Неужели ещё кого-то посадят ? ))
122kiev
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:49

  122kiev написав:Не прошло и десяти лет ! Неужели ещё кого-то посадят ? ))

Откуда такие странные предположения? :shock: Всего лишь закончили расследование и для истории выяснили, что люди были редисками. Как максимум, объявят в розыск и не найдут. Да и про розыск что-то ни слова.
moveton
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