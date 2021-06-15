НАБУ та САП 2 липня завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабкредиту, наданого Національним банком "ВіЕйБі Банку".
Дивися повний текст У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:43
У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ
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Дивися повний текст У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ.
Додано: Пон 05 лип, 2021 17:49
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:54
Не все так безнадежно. Бахматюк пищит во все дыры во всех сми. НАБУ молодци!!
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