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Додано: Пон 05 лип, 2021 22:18
Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев
Я живу в Америке и хочу продать квартиру в Киеве. Как перевести деньги за рубеж полсле продажи квартиры? У меня гражденство Америки.
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:13
Наивный вопрос: у вас там в Америке совсем ничего не знают про SWIFT-переводы?
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:34
Да вопрос скорее всего в выводе ОТСЮДА бабок нерезу по валютному контролю! Лет 10 назад - такой платеж НЕ выпустили БЫ, да и доказать завод сюда инвестиции (для ее вывода в такой способ) - было проблематично (тем более, что вероятно никакого завода и НЕ было, чел сменил статус резидента на НЕ-резидента Украины).
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:40
Re: Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в К
а Украинского НЕ осталось?
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