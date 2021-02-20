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Как перевести деньги за рубеж
после продажи квартиры в Киев

Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 22:18

Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев

Я живу в Америке и хочу продать квартиру в Киеве. Как перевести деньги за рубеж полсле продажи квартиры? У меня гражденство Америки.
newuser2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 06:13

Наивный вопрос: у вас там в Америке совсем ничего не знают про SWIFT-переводы?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 06:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Наивный вопрос: у вас там в Америке совсем ничего не знают про SWIFT-переводы?


Да вопрос скорее всего в выводе ОТСЮДА бабок нерезу по валютному контролю! Лет 10 назад - такой платеж НЕ выпустили БЫ, да и доказать завод сюда инвестиции (для ее вывода в такой способ) - было проблематично (тем более, что вероятно никакого завода и НЕ было, чел сменил статус резидента на НЕ-резидента Украины).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 06:40

Re: Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в К

а Украинского НЕ осталось?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:56

Re: Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в К

  Миша-клиент написав:Да вопрос скорее всего в выводе ОТСЮДА бабок нерезу по валютному контролю!

Какой-такой валютный контроль? Это перевод физ.лица, нету никакого особого валютного контроля для физлиц, нет нужды в договорах и прочем.

Если всё делать так как того требует закон, а именно:
  • получить деньги за продажу квартиры на банковский счёт
  • оформить перевод на свой счёт в США
то никаких вопросов у банка не возникнет, разве что чисто формальные которые решаются предъявлением договора о продаже недвижимости. Самое главно что эти деньги будут автоматически белыми деньгами в США.

Конечно это всё слегка не так просто если он давно живёт за границей: найти банк который откроет счёт будет сложно, особенно если он уже выписался из своей квартиры. Но если прописка сохранилась то никаких особых проблем с открытием счёта быть не должно.

Если же продавать в обход закона за наличные то непонятно зачем вообще задавать вопрос про перевод - надо точно так же нарушать закон и везти наличные деньги нелегально. Слава богу украинские дома не стоят как дома в Калифорнии и кинуть в сумку несколько десятков баксов труда не составит. Ну или взять с собой попутчиков раскидав на всех по 10000 чтобы вложиться в недекларируемый лимит. Но я не говорю что именно так и надо делать, это лишь логическая цепочка проистекающая из продажи за кеш. И хочу сразу напомнить автору что ввезённая наличка это потенциальные проблемы с американской налоговой.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 06 лип, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:58

  Миша-клиент написав:а Украинского НЕ осталось?

Если украинского не осталось то с большой вероятностью дом он не продаст. Или продаст но потратит столько времени и усилий что вопрос про перевод денег в США это явно не тот который его сейчас должен волновать.
vitaliy_berdinskikh
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