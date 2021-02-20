Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев

Додано: Вів 06 лип, 2021 13:56

Миша-клиент написав: Да вопрос скорее всего в выводе ОТСЮДА бабок нерезу по валютному контролю! Да вопрос скорее всего в выводе ОТСЮДА бабок нерезу по валютному контролю!

получить деньги за продажу квартиры на банковский счёт

оформить перевод на свой счёт в США

Какой-такой валютный контроль? Это перевод физ.лица, нету никакого особого валютного контроля для физлиц, нет нужды в договорах и прочем.Если всё делать так как того требует закон, а именно:то никаких вопросов у банка не возникнет, разве что чисто формальные которые решаются предъявлением договора о продаже недвижимости. Самое главно что эти деньги будут автоматически белыми деньгами в США.Конечно это всё слегка не так просто если он давно живёт за границей: найти банк который откроет счёт будет сложно, особенно если он уже выписался из своей квартиры. Но если прописка сохранилась то никаких особых проблем с открытием счёта быть не должно.Если же продавать в обход закона за наличные то непонятно зачем вообще задавать вопрос про перевод - надо точно так же нарушать закон и везти наличные деньги нелегально. Слава богу украинские дома не стоят как дома в Калифорнии и кинуть в сумку несколько десятков баксов труда не составит. Ну или взять с собой попутчиков раскидав на всех по 10000 чтобы вложиться в недекларируемый лимит. Но я не говорю что именно так и надо делать, это лишь логическая цепочка проистекающая из продажи за кеш. И хочу сразу напомнить автору что ввезённая наличка это потенциальные проблемы с американской налоговой.