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Додано: Пон 05 лип, 2021 22:18
Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев
Я живу в Америке и хочу продать квартиру в Киеве. Как перевести деньги за рубеж полсле продажи квартиры? У меня гражденство Америки.
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:13
Наивный вопрос: у вас там в Америке совсем ничего не знают про SWIFT-переводы?
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:34
Да вопрос скорее всего в выводе ОТСЮДА бабок нерезу по валютному контролю! Лет 10 назад - такой платеж НЕ выпустили БЫ, да и доказать завод сюда инвестиции (для ее вывода в такой способ) - было проблематично (тем более, что вероятно никакого завода и НЕ было, чел сменил статус резидента на НЕ-резидента Украины).
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:40
Re: Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в К
а Украинского НЕ осталось?
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:56
Re: Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в К
Какой-такой валютный контроль? Это перевод физ.лица, нету никакого особого валютного контроля для физлиц, нет нужды в договорах и прочем.
Если всё делать так как того требует закон, а именно:
Конечно это всё слегка не так просто если он давно живёт за границей: найти банк который откроет счёт будет сложно, особенно если он уже выписался из своей квартиры. Но если прописка сохранилась то никаких особых проблем с открытием счёта быть не должно.
Если же продавать в обход закона за наличные то непонятно зачем вообще задавать вопрос про перевод - надо точно так же нарушать закон и везти наличные деньги нелегально. Слава богу украинские дома не стоят как дома в Калифорнии и кинуть в сумку несколько десятков баксов труда не составит. Ну или взять с собой попутчиков раскидав на всех по 10000 чтобы вложиться в недекларируемый лимит. Но я не говорю что именно так и надо делать, это лишь логическая цепочка проистекающая из продажи за кеш. И хочу сразу напомнить автору что ввезённая наличка это потенциальные проблемы с американской налоговой.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 06 лип, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:58
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