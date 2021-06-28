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Україна скоротила експорт
товарів до Росії на 78%

Україна скоротила експорт товарів до Росії на 78%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:26

Україна скоротила експорт товарів до Росії на 78%

Пропонуємо до обговорення:
З 2013 по 2019 рік експорт українських товарів до Російської Федерації зменшився на 78% та зріс на 24% до країн Європейського Союзу. Зокрема, на такі показники вплинула Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:26

- экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию уменьшился на 78% и вырос на 24% в страны Европейского Союза -
А в миллиардах это сколько?
p_a_l
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