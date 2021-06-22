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Антимонопольники вивчають
можливу змову на ринку...

Антимонопольники вивчають можливу змову на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58

Антимонопольники вивчають можливу змову на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

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R2
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Цена упала-опять плохо!
borzol
 
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Конечно плохо, ведь вот-вот должна подняться цена для населения.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:42

"Антимонопольщики" - одно название.
Кто больше даст "на лапу", под того и лягут.
demon0983886848
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