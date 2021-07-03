В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 14:50
"Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году получили 610,1 млн грн вознаграждения." А к этим ...... это решение тоже относится или как?
Додано: Чет 08 лип, 2021 23:21
это подрывает авторитет банковской системы,если банк не может вернуть деньги,банкрот,клиент своих денег полностю не получит,а когда клиент не может вернуть,он все может потерять,и больше чем занял
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