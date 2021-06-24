Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.
Дивися повний текст Київ вводить авансовий платіж за опалення.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:33
Київ вводить авансовий платіж за опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ вводить авансовий платіж за опалення.
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:33
- Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год. -
Наглое вранье. Платежки всегда были только в сезон отопления
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:39
А где делся "свой газ", которого хватает на нужды домохозяйств. Почему платим по рыночным ценам. У кого в кармане оседает разница ?
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:45
Наглое вранье Это последние год-два-три такое: когда теплосчетчики на дома стали устанавливать -- до того каждый месяц приходили.
Додано: Вів 06 лип, 2021 19:57
отопление незаконные цены ставит, можно не платить. должны пересчитать, а они тормоза незнают как это делать
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:55
в прошлом году было катастрофическое удешевления газа , и почемуто тепловики молчали ))
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