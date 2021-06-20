Таку пропозицію Фонд готує на розгляд уряду.
Дивися повний текст Українцям хочуть дозволити рефінансувати старі кредити на житло за рахунок іпотеки під 7%.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19
Українцям хочуть дозволити рефінансувати старі кредити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть дозволити рефінансувати старі кредити на житло за рахунок іпотеки під 7%.
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