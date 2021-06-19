Керівництво «Нафтогазу» отримало більше ніж 600 млн у...
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l4567 написав:Компания с виручкой 200 млрд. Под боком шастают любители шпилей с новичком)) а свои коломойские еще хуже. Зп в нефтегазе адекватная!! Вам нужен бакулин который только на вышках бойка украл 400 млн долл!!!
Адекватная чему? Безнаказанному грабежу? Контора блаженствует за счет трубы, которую построила совдепия.Фактически - это контора посредник.Своя добыча падает из года в год. Скоро кацапстан введет еще один Северный поток. И тогда посмотрим, какую выручку получат барыги из "Нефтегаза". Юридически "Нафтогаз" - гос.контора,а фактически он давно уже приватный, потому как обогащает только кучку всяких членов правлений и рад, ну и тех, кто их назначает.Добро-то ведь народное, значит можно пилить как угодно и сколько угодно.
_hunter написав:Так я про это же Но "кто-то" утверждает обратное: "Так для того и наносят убытки, чтобы миллионные зарплаты получать."
В чём вы видите противоречие?
Все вполне прозрачно - за что платят, за что премируют, на такой результат управленец и работает. Если управленцу платят и повышают премии за убытки и разворовывание ресурсов предприятия в пользу конкурентов, за создание преимуществ для конкурентов, то он на этот результат и будет работать. Тоесть будет наносить ущерб и убытки предприятию и его владельцам. Чтобы заработать за это больше зарплату с премиями.